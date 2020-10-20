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Происшествия

В Пензенской области умерли еще два человека с COVID-19

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Еще две смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Пензенской области. Во вторник, 20 октября, стало известно, что скончались двое мужчин.

Одному из них было 45 лет. Кроме COVID-19 у него диагностировали ожирение III степени и артериальную гипертензию.

Второму - 67 лет. В числе сопутствующих заболеваний названы диффузный пневмосклероз, облитерация правой плевральной полости, злокачественное образование предстательной железы на II стадии.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

«Выписаны сегодня 75 пациентов. Итого выздоровевших - 10 212», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Таким образом, к 20 октября число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, достигло 156. За последние 4 дня зарегистрировано 11 летальных исходов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Гость||

Пойду кутьи поем

Имя: Гость
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