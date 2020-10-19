В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

19.10.2020 | 19:45

В понедельник, 19 октября, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией.

Двое из умерших - мужчины. Одному было 43 года, второму - 62. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, сопутствующих заболеваний у них не диагностировали.

Третья жертва - 69-летняя женщина. Она страдала ожирением II степени, артериальной гипертензией, хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Таким образом, за все время пандемии от оперштаба поступило 154 сообщения о жертвах COVID-19 в Пензенской области. 9 из них были зарегистрированы за последние три дня.

Выписали 19 октября 86 пациентов. Число выздоровевших достигло 10 137.