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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

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В понедельник, 19 октября, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией.

Двое из умерших - мужчины. Одному было 43 года, второму - 62. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, сопутствующих заболеваний у них не диагностировали.

Третья жертва - 69-летняя женщина. Она страдала ожирением II степени, артериальной гипертензией, хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Таким образом, за все время пандемии от оперштаба поступило 154 сообщения о жертвах COVID-19 в Пензенской области. 9 из них были зарегистрированы за последние три дня.

Выписали 19 октября 86 пациентов. Число выздоровевших достигло 10 137.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пойду кутьи поем.

Гость||

Кутья объявился

Гость||

Жесть. А всё от того, что лечат изначально, как рядовое ОРВИ и запускают истинную болезнь.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысяч,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Гость писал(a):

Пойду кутьи поем
А харя не треснет? Узюм нынче дорог.

Гость||

Какой ужас!!! Сколько людей умерло, и даже не имея сопутствующих заболеваний....

Гость||

43 года...без заболеваний...ни к этому ли приводят рекомендации некоторых врачей НЕ обращаться за мед помощью, пока себя совсем плохо не почувствуете? Буквально сегодня в блоге прочитал...

Гость||

У людей горе. а пензюки о жратве . Совсем оскотинились

Гость||

Вот и статистическая стабильность - по при трупа в день...

Гость||

Гость писал(a):

У людей горе. а пензюки о жратве . Совсем оскотинились
Кутья это не жратва,а жертвенно-астральное...

Короче у попов спроси,у них кутья каждый день.

Гость||

Раньше хоть по одному в сутки умирало. В сейчас по три аж. Что дальше будет? Ситуация под контролем? Стабильно все?

Гость||

Это не короновирус унес жизни, а кто оптимизацию медицины продвигал. Черти жарят будут.

Гость||

Какой ужас!!! Сколько людей умерло, и даже не имея сопутствующих заболеваний....

——

В России, от алкоголя умирает около 1400 человек в день.

На дорогах гибнет порядка 100 человек.

От убийств – 120 человек.

Покончили жизнь самоубийством – 160 человек.

На сегодня, естественный прирост составляет минус 700 000 человек.

И мы должны с Вами понять следующее – Covid-19 играет в этом процессе свою роль, но не ту, которую показывают по телевизору. Он убивает не физически, он убивает возможность человека мыслить критически, или…уже убил…и именно поэтому – это самый смертельный вирус в истории человечества…

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