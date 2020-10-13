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Происшествия

В Пензе иномарка врезалась в здание Музея одной картины

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В ночь с 12 на 13 октября в центре Пензы произошла серьезная авария. Около 23:00 легковой автомобиль врезался в здание музея на улице Кирова.

«ДТП, у Первопоселенца, предположительно, пьяный водитель. Все живы. Службы на месте», - сообщил один из очевидцев в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту фотографиях - разбитая иномарка (по словам свидетелей, Volkswagen Jetta), врезавшаяся в угол здания.

По предварительным данным, иномарка проехала по площадке, на которой установлен памятник Первопоселенцу, и слетела вниз по лестнице. После этого путь ей преградило здание Музея одной картины.

Место, где случилось ДТП, заставило интернет-пользователей посмеяться: «В музей приехал (занял очередь)».

Насколько серьезно пострадал водитель иномарки, не сообщается. Проверку по факту ДТП проведут сотрудники регионального управления ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Ехал мимо дело было ночью испугался мужика с конём

Гость||

Гость писал(a):

Ехал мимо дело было ночью испугался мужика с конём
А что бы с ним было если он ехал мимо дырявого кентавра? Убился вусмерть?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ехал мимо дело было ночью испугался мужика с конём
А что бы с ним было если он ехал мимо дырявого кентавра? Убился вусмерть?
Да. Дырявый Пензявр - это ужас ужаснейший.

Гость||

Гость писал(a):

Ехал мимо дело было ночью испугался мужика с конём
ошибся кентавром

Гость||

Как говорят, "картина маслом, приехали".

Гость||

Гость писал(a):

если он ехал мимо дырявого кентавра?
кентавр дырявый потому что материала не хватило. что можно сделать на какие то жалкие 3 миллиона?

Гость||

Да ещё и подрезали поди. Или с сердцем плохо стало. Ну вы умные люди, придумайте чё-нибудь?

Гость||

Перепутал музей с Заксобр. Наверно хотел высказаться на сессии.

Гость||

Гость писал(a):

кентавр
Помешался ты на своем кентавре

Гость||

По тротуарам летают,вот из-за таких ....... в конце концов ограничат скорость в городе до 40 навсегда.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.10.2020 08:48|

По тротуарам летают,вот из-за таких ....... в конце концов ограничат скорость в городе до 40 навсегда

Таким ездить нужно только на бричках.

Гость||

В Прибалтике вечное ограничение по городу скорости, и сравни статистику

Гость||

Не-а это не для нас, как тогда господа свою крутость и статусность показывать будут

Гость||

На штурм Заксобра шел?

Гость||

В городе "махновщина"?

Имя: Гость
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