В Пензе иномарка врезалась в здание Музея одной картины

13.10.2020 | 08:18

В ночь с 12 на 13 октября в центре Пензы произошла серьезная авария. Около 23:00 легковой автомобиль врезался в здание музея на улице Кирова.

«ДТП, у Первопоселенца, предположительно, пьяный водитель. Все живы. Службы на месте», - сообщил один из очевидцев в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту фотографиях - разбитая иномарка (по словам свидетелей, Volkswagen Jetta), врезавшаяся в угол здания.

По предварительным данным, иномарка проехала по площадке, на которой установлен памятник Первопоселенцу, и слетела вниз по лестнице. После этого путь ей преградило здание Музея одной картины.

Место, где случилось ДТП, заставило интернет-пользователей посмеяться: «В музей приехал (занял очередь)».

Насколько серьезно пострадал водитель иномарки, не сообщается. Проверку по факту ДТП проведут сотрудники регионального управления ГИБДД.