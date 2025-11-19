На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала

В Пензе рядом с пересечением улиц Кулакова и Суворова в яму, вырытую ресурсниками, угодил легковой автомобиль.
Снимки попавшей в ловушку машины опубликовали в Сети утром в среду, 19 ноября.
Накануне ресурсники вскрыли асфальт на Кулакова в полосе движения в сторону путепровода. У ямы выставили предупреждающий знак.
Вечером в созданный провал угодил автомобиль. Водитель залетел на кучу песка, машина сильно накренилась вперед и застыла.
30 марта на улице Московской в Пензе под землю начал уходить припаркованный легковой автомобиль. Провал образовался между домами № 94 и 100а, рядом с пересечением с улицей Бакунина.
Асфальт провалился под передними колесами машины. Автомобиль сильно накренился, бампер уперся в стенку ямы.
Новости по теме
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира
- В Белинском районе водители подрались на автомойке
- Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО хотят раз в день
Последние новости
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
- Пензенцу запретили катать людей в лодке
- Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!