На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала

В Пензе рядом с пересечением улиц Кулакова и Суворова в яму, вырытую ресурсниками, угодил легковой автомобиль.

Снимки попавшей в ловушку машины опубликовали в Сети утром в среду, 19 ноября.

Накануне ресурсники вскрыли асфальт на Кулакова в полосе движения в сторону путепровода. У ямы выставили предупреждающий знак.

Вечером в созданный провал угодил автомобиль. Водитель залетел на кучу песка, машина сильно накренилась вперед и застыла.

30 марта на улице Московской в Пензе под землю начал уходить припаркованный легковой автомобиль. Провал образовался между домами № 94 и 100а, рядом с пересечением с улицей Бакунина.

Асфальт провалился под передними колесами машины. Автомобиль сильно накренился, бампер уперся в стенку ямы.

Источник — фото «Дорожная обстановка Пензы»
