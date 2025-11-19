Общество

Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей

Владельцам автомобилей до 1 декабря 2025 года необходимо уплатить транспортный налог за 2024 год. Аналитическая служба FinExpertiza выяснила, как за минувший год увеличилась численность премиального автопарка в России.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, количество люксовых автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей за 2024 год выросло на 8,3 тысячи штук - до 32,5 тысячи.

Больше всего люксовых автомобилей появилось в Москве (+3 420), Московской области (+822), Санкт-Петербурге (+737), Краснодарском крае (+407), Татарстане (+220), Свердловской области (+188), Дагестане (+169), Чечне (+152).

В Приволжском федеральном округе количество премиальных автомобилей за минувший год увеличилось на 836 единиц. После очевидного лидера Татарстана (+220) идут Башкортостан (+109) и Самарская область (+109).

Из 14 регионов ПФО Пензенская область по росту числа премиальных автомобилей за 2024 год занимает 9-е место - плюс 31 автомобиль дороже 10 миллионов рублей. Далее идут Чувашия (+26), Мордовия (+24), Кировская (+20) и Ульяновская (+20) области, Марий Эл (+11).

Всего в ПФО зарегистрировано 3 039 люксовых автомобилей, из них в Пензенской области - 107 машин дороже 10 миллионов рублей.

Источник — finexpertiza.ru
