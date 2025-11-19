В 2026 году пензенцы могут остаться без такси

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предлагающий ввести в региональных реестрах такси квоты для нелокализованных автомобилей самозанятых - в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси на начало года.
По мнению законодателей, такая мера способна сохранить работу сотням тысяч водителей такси по всей стране, смягчив последствия другого закона, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.
«В целях обеспечения поэтапного и сбалансированного перехода к требованиям локализации законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум 6 месяцев», - говорится в пояснительной записке к документу, внесенному в Госдуму.
С 1 марта начнут действовать положения Федерального закона № 116-ФЗ. Он регламентирует, что с весны 2026 года к использованию в качестве легкового такси допускаются только 3 категории транспортных средств: набравшие достаточное количество баллов локализации (3 200 баллов и более), произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также те, в отношении которых кабмин дал согласие о допуске к использованию в качестве легкового такси.
Согласно списку Минтранса, это 22 модели автомобилей от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
Самозанятые граждане, использующие собственные транспортные средства, которые не соответствуют новым требованиям, с марта 2026 года не смогут работать в такси. По оценкам экспертов, их в России насчитывается более 500 тысяч человек.
Новости по теме
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- Россиян предупредили о схеме автомошенничества с использованием искусственного интеллекта
- В Пензе пешеход чудом не попал под колеса на улице Бекешской
- Эксперты рассказали о процедуре замены водительских прав с 2026 года
Последние новости
- Всем пенсионерам автоматически оформляют электронное удостоверение
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- «Доброспутники» провели несколько акций в поддержку доноров крови
- Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл
- Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
- Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу
- МегаФон: Виртуальные секретари активнее работают летом
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- Плановое отключение электричества: список адресов на 20 ноября
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!