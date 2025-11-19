В 2026 году пензенцы могут остаться без такси

19.11.2025 | 17:51

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предлагающий ввести в региональных реестрах такси квоты для нелокализованных автомобилей самозанятых - в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси на начало года.

По мнению законодателей, такая мера способна сохранить работу сотням тысяч водителей такси по всей стране, смягчив последствия другого закона, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«В целях обеспечения поэтапного и сбалансированного перехода к требованиям локализации законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум 6 месяцев», - говорится в пояснительной записке к документу, внесенному в Госдуму.

С 1 марта начнут действовать положения Федерального закона № 116-ФЗ. Он регламентирует, что с весны 2026 года к использованию в качестве легкового такси допускаются только 3 категории транспортных средств: набравшие достаточное количество баллов локализации (3 200 баллов и более), произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также те, в отношении которых кабмин дал согласие о допуске к использованию в качестве легкового такси.

Согласно списку Минтранса, это 22 модели автомобилей от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Самозанятые граждане, использующие собственные транспортные средства, которые не соответствуют новым требованиям, с марта 2026 года не смогут работать в такси. По оценкам экспертов, их в России насчитывается более 500 тысяч человек.