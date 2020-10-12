В Пензенской области умер хирург межрайонной больницы

12.10.2020 | 09:24

В Пензенской области умер еще один врач. Хирург Кузнецкой межрайонной больницы ушел из жизни 9 октября, однако информацию об этом обнародовали лишь утром 12-го. Некролог опубликовали на официальной странице больницы во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что сердце медика «внезапно перестало биться».

Сергей Чекушев окончил Кузнецкое медицинское училище в 1982 году. Прошел службу в армии, отучился в Куйбышевском медицинском институте и в 1990-м начал работать в кузнецкой больнице врачом-хирургом.

«Скромность, доброжелательность, простота в общении создавали вокруг него особую атмосферу. Скорбим… Светлая память о Сергее Васильевиче будет жить в сердцах тех, кто его знал, кому он помог, кому посчастливилось с ним дружить и общаться. Разделяем горечь утраты с родными и близкими», - говорится в некрологе.

5 октября умер другой известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Ему было 60 лет.

Кроме того, в течение недели сообщалось о смертях еще трех медработников: 59-летнего Александра Викторовича Карпузова и 35-летней Елены Олеговны Клочковой (оба работали фельдшерами в службе скорой помощи)¸а также 69-летнего Вячеслава Александровича Кукина (врача-оториноларинголога).