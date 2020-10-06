В Пензенской области ушел из жизни известный врач

06.10.2020 | 08:35

В Пензенской области умер известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Он скончался в понедельник, 5 октября, на 61-м году жизни.

С 1983 года Илюшкин работал в Кузнецкой межрайонной больнице. Он оказывал помощь больным хирургического профиля и одновременно трудился в службе скорой.

«Молодость, энергия, задор сразу же втянули хирурга в активную общественную жизнь: сначала – секретарь комсомольской организации, чуть позже - партийной, депутат Собрания представителей города», - сообщается на странице Кузнецкой МРБ в соцсети «ВКонтакте».

В разные год он возглавлял одну из крупнейших поликлиник города и санаторий «Надежда».

«Он помогал кому-то в трудоустройстве, кому-то в бытовых проблемах. Однако главной его целью в жизни оставалась забота о здоровье больных. «Добрейшей души человек» - именно так отзывались о нем коллеги и пациенты. И хотя специальность онколога требовала от него большого морального напряжения, старался изо всех сил помочь людям», - говорится в некрологе.

Администрация, профсоюзная организация и коллеги выразили искреннее соболезнование семье и родственникам покойного.

«Память о Сергее Ивановиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - подчеркивается в некрологе.

После того, как сообщение о смерти врача было опубликовано в местной группе во «ВКонтакте», свои соболезнования близким покойного выразили и жители Кузнецка.