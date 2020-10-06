В Пензенской области ушел из жизни известный врач

В Пензенской области умер известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Он скончался в понедельник, 5 октября, на 61-м году жизни.
С 1983 года Илюшкин работал в Кузнецкой межрайонной больнице. Он оказывал помощь больным хирургического профиля и одновременно трудился в службе скорой.
«Молодость, энергия, задор сразу же втянули хирурга в активную общественную жизнь: сначала – секретарь комсомольской организации, чуть позже - партийной, депутат Собрания представителей города», - сообщается на странице Кузнецкой МРБ в соцсети «ВКонтакте».
В разные год он возглавлял одну из крупнейших поликлиник города и санаторий «Надежда».
«Он помогал кому-то в трудоустройстве, кому-то в бытовых проблемах. Однако главной его целью в жизни оставалась забота о здоровье больных. «Добрейшей души человек» - именно так отзывались о нем коллеги и пациенты. И хотя специальность онколога требовала от него большого морального напряжения, старался изо всех сил помочь людям», - говорится в некрологе.
Администрация, профсоюзная организация и коллеги выразили искреннее соболезнование семье и родственникам покойного.
«Память о Сергее Ивановиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - подчеркивается в некрологе.
После того, как сообщение о смерти врача было опубликовано в местной группе во «ВКонтакте», свои соболезнования близким покойного выразили и жители Кузнецка.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Большое горе, это был замечательный ЧЕЛОВЕК и замечательный доктор, отличный руководитель, лучший наставник. Соболезнования родным. Светлейшая память Сергею Ивановичу!