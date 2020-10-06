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Происшествия

В Пензенской области ушел из жизни известный врач

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В Пензенской области умер известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Он скончался в понедельник, 5 октября, на 61-м году жизни.

С 1983 года Илюшкин работал в Кузнецкой межрайонной больнице. Он оказывал помощь больным хирургического профиля и одновременно трудился в службе скорой.

«Молодость, энергия, задор сразу же втянули хирурга в активную общественную жизнь: сначала – секретарь комсомольской организации, чуть позже - партийной, депутат Собрания представителей города», - сообщается на странице Кузнецкой МРБ в соцсети «ВКонтакте».

В разные год он возглавлял одну из крупнейших поликлиник города и санаторий «Надежда».

«Он помогал кому-то в трудоустройстве, кому-то в бытовых проблемах. Однако главной его целью в жизни оставалась забота о здоровье больных. «Добрейшей души человек» - именно так отзывались о нем коллеги и пациенты. И хотя специальность онколога требовала от него большого морального напряжения, старался изо всех сил помочь людям», - говорится в некрологе.

Администрация, профсоюзная организация и коллеги выразили искреннее соболезнование семье и родственникам покойного.

«Память о Сергее Ивановиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - подчеркивается в некрологе.

После того, как сообщение о смерти врача было опубликовано в местной группе во «ВКонтакте», свои соболезнования близким покойного выразили и жители Кузнецка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com
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Гость||

Большое горе, это был замечательный ЧЕЛОВЕК и замечательный доктор, отличный руководитель, лучший наставник. Соболезнования родным. Светлейшая память Сергею Ивановичу!

Гость||

Очень хороший человек Очень жаль

Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутат Собрания представителей города
Само собой, про обычного врача кто будет некрологи то писать

Гость||

Печально, как человека жаль, но как врач? Почему не дожил до пенсионного рубежа 65? И вообще почему так мало прожил?Заявлено 80 лет средняя продолжительность жизни.

Гость||

с такими не сознательными гражданами не получится увеличить продолжительность жизни до 99 годиков

Гость||

А был ли покойный нравственным человеком?!

Гость||

9.25-Вы идиот?О какой нравственности может идти речь,если вы пишите свой вопрос под некрологом?...Соболезнования родным и близким!

Гость||

Гость писал(a):

Вы идиот?
да а что?

Гость||

Вот вам и увеличение пенсвозраста, тоже за, наверное, был, как депутат

Гость||

Порядочный и редкой доброты был Человек!

Гость||

Почему коллеги не смогли его спасти????

Имя: Гость
Комментарий:

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