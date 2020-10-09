В Пензенской области пропала 15-летняя девочка

09.10.2020 | 08:13

В Пензенской области разыскивают 15-летнюю девочку. Ориентировку на пропавшую опубликовали в группе «Подслушано Городищенский район» во «Вконтакте» утром в пятницу, 9 октября.

Согласно распространенной информации, Екатерина Витальевна Ещенко вышла из своего дома в Чаадаевке накануне около 10:00 и ушла в неизвестном направлении. Обнародованы ее приметы.

«На вид среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы темно-русые, глаза коричневые, имеется небольшое косоглазие, на левой голени имеется родимое пятно красно-синего цвета, страдает задержкой психологического развития, на момент ухода была одета в белую куртку с капюшоном, темно-синие облегающие штаны, белые кроссовки, при себе имела солнцезащитные очки, мобильный телефон марки Samsung в корпусе белого цвета», - говорится в ориентировке.

На розыск девочки ориентирован личный состав правоохранительных органов и общественность. Всю информацию, касающуюся местонахождения подростка, просят сообщать по телефонам: 8-841-58-3-31-01 (дежурная часть), 841-58-3-18-47 (отдел уголовного розыска).