В Пензенской области умер бывший главврач санатория

08.10.2020 | 09:50

В Пензенской области стало известно о кончине еще одного медицинского работника. В среду, 7 октября, из жизни ушел 69-летний Вячеслав Александрович Кукин. Он работал врачом-оториноларингологом в Колышлейской районной больнице.

«Вячеслав Александрович после окончания Волгоградского государственного медицинского института и интернатуры в 1975 году был принят на работу в Колышлейскую больницу врачом-хирургом. Проработав 8 лет, перешел на работу в санаторий «Хопровские зори», где трудился в должности главного врача на протяжении 25 лет», - сообщается на сайте Колышлейской районной больницы.

В 2009 году он вернулся на работу в это медучреждение и стал помогать пациентам с заболеваниями уха, горла и носа.

«Администрация, профсоюзная организация и коллеги по работе выражают искренние соболезнования семье и родственникам покойного. Память о Вячеславе Александровиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что 7 октября в Пензенской области скончалась фельдшер скорой медицинской помощи. 35-летняя Елена Олеговна Клочкова работала на подстанции в р. п. Лунино.

В этот же день стало известно об уходе из жизни 60-летнего Александра Викторовича Карпузова. Он также работал фельдшером в службе скорой помощи. 5 октября умер известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Ему тоже было 60 лет.