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Происшествия

В Пензенской области умерла 35-летняя фельдшер скорой помощи

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В среду, 7 октября, в Пензенской области скончалась фельдшер скорой медицинской помощи. 35-летняя Елена Олеговна Клочкова работала на подстанции в р. п. Лунино.

О кончине медика сообщили представители областной ССМП на официальном сайте учреждения. Известно, что женщина работала фельдшером с 2017 года.

«Администрация, профсоюзная организация и коллеги выражают искреннее соболезнование семье и родственникам покойной», - говорится в некрологе.

В этот же день стало известно об уходе из жизни 60-летнего Александра Викторовича Карпузова. Он также работал фельдшером в службе скорой помощи. 5 октября умер известный кузнецкий врач Сергей Иванович Илюшкин. Ему тоже было 60 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gssmp.ru
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