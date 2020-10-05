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Происшествия

В аварии на выезде из Пензы пострадали два человека

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В Пензе проводится проверка по факту аварии, случившейся вечером в понедельник, 5 октября, в районе Арбековского поста ГАИ.

По предварительным данным, в 18:45 на 627-м километре трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 под управлением юноши 2001 года рождения и Chevrolet, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что водитель иномарки и его пассажирка 1971 года рождения получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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