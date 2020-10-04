В Пензе четыре месяца разыскивают 63-летнего Андрея Дубровского

04.10.2020 | 17:20

Волонтеры и родственники разыскивают 63-летнего жителя Пензы Андрея Дмитриевича Дубровского. О местонахождении мужчины ничего не известно с 5 июня.

Информация о розыске пензенца появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 4 октября.

Рост пропавшего 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы с сединой и голубые глаза.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о Андрее Дубровском, просят позвонить по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.