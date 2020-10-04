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Происшествия

В Пензе четыре месяца разыскивают 63-летнего Андрея Дубровского

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Волонтеры и родственники разыскивают 63-летнего жителя Пензы Андрея Дмитриевича Дубровского. О местонахождении мужчины ничего не известно с 5 июня.

Информация о розыске пензенца появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 4 октября.

Рост пропавшего 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы с сединой и голубые глаза.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о Андрее Дубровском, просят позвонить по номеру горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Спокойно, Маша, я Дубровский! этот пропал

Имя: Гость
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