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Происшествия

Коронавирус стал причиной смерти еще одного жителя области

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В Пензенской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, девятая за последние пять дней. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Инфекция унесла жизнь мужчины 1950 года рождения.

«Сопутствующие: сахарный диабет второго типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия», - уточнили в оперштабе.

В качестве причины, помимо коронавируса, указан инфаркт головного мозга, осложнение - двусторонняя сливная субтотальная пневмония.

В этот же день из больниц выписали 80 человек, перенесших COVID-19. Общее число выписанных - 9 118, заразившихся - 11 078, умерших - 137.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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