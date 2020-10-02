Коронавирус стал причиной смерти еще одного жителя области

02.10.2020 | 21:20

В Пензенской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, девятая за последние пять дней. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Инфекция унесла жизнь мужчины 1950 года рождения.

«Сопутствующие: сахарный диабет второго типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия», - уточнили в оперштабе.

В качестве причины, помимо коронавируса, указан инфаркт головного мозга, осложнение - двусторонняя сливная субтотальная пневмония.

В этот же день из больниц выписали 80 человек, перенесших COVID-19. Общее число выписанных - 9 118, заразившихся - 11 078, умерших - 137.