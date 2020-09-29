В Пензенской области от COVID-19 умерли еще две женщины

Во вторник, 29 сентября, в Пензенской области выписаны из больниц 85 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 8 885 выздоровевших.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В этот же день стало известно о смерти двух пациенток - женщин 1952 и 1960 годов рождения. У обеих имелись сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия и ожирение, а младшая страдала еще и сахарным диабетом.
Тем не менее причиной смерти женщин стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной пневмонией.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Большинство заболевших коронавирусной инфекцией считают основными причинами появления у них болезни несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
А в Пензе массовые мероприятия каждый день...