Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще две женщины

Печать

Во вторник, 29 сентября, в Пензенской области выписаны из больниц 85 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 8 885 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно о смерти двух пациенток - женщин 1952 и 1960 годов рождения. У обеих имелись сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия и ожирение, а младшая страдала еще и сахарным диабетом.

Тем не менее причиной смерти женщин стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией считают основными причинами появления у них болезни несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

А в Пензе массовые мероприятия каждый день...

Гость||

Когда построят крематорий и будут выполнять требования Роспотребнадзора?

Живём и умираем как в дремучем средневековье.

Гость||

Гость писал(a):

Когда построят крематорий и будут выполнять требования Роспотребнадзора?

Живём и умираем как в дремучем средневековье.

Кто этот человек с такими комментариями? Не он ли обоссал проспект победы?

Гость||

Ищи зассанца среди друзей и родственников...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте