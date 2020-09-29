В Пензенской области от COVID-19 умерли еще две женщины

29.09.2020 | 19:41

Во вторник, 29 сентября, в Пензенской области выписаны из больниц 85 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 8 885 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно о смерти двух пациенток - женщин 1952 и 1960 годов рождения. У обеих имелись сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия и ожирение, а младшая страдала еще и сахарным диабетом.

Тем не менее причиной смерти женщин стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной пневмонией.