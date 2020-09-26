В Пензе водитель автомобиля Nissan сбил 40-летнего пешехода

26.09.2020 | 19:05

На окраине Пензы под колесами автомобиля оказался человек. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия.

«Заря, сбили пешехода. Время 18:25. Мужчина. Признаков жизни не подавал. Собирается пробка», - написал автор фото.

Подробности инцидента рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

«По предварительным данным в 18:20 на улице Новоселов, 1, 31-летний водитель Nissan Teana допустил наезд на 40-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили порталу Penzainform.ru в отделении пропаганды ведомства.

24 сентября в Кузнецке в 4:20 на Алексеевском шоссе 92-летний пенсионер на ВАЗ-2101 наехал на мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.