В Кузнецке 92-летний водитель «копейки» насмерть сбил пешехода

Ранним утром в четверг, 24 сентября, в Кузнецке произошла трагедия: под колесами автомобиля погиб человек.
По предварительным данным, в 4:20 у дома № 5а на Алексеевском шоссе 92-летний пенсионер на ВАЗ-2101 наехал на мужчину.
Пешеход скончался на месте ДТП. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
Причины и обстоятельства смертельного наезда устанавливают специалисты.
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