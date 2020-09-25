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Происшествия

В Кузнецке 92-летний водитель «копейки» насмерть сбил пешехода

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Ранним утром в четверг, 24 сентября, в Кузнецке произошла трагедия: под колесами автомобиля погиб человек.

По предварительным данным, в 4:20 у дома № 5а на Алексеевском шоссе 92-летний пенсионер на ВАЗ-2101 наехал на мужчину.

Пешеход скончался на месте ДТП. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Причины и обстоятельства смертельного наезда устанавливают специалисты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

92 года без комментариев

Гость||

Дед к бабке торопился. У апостола Петра встреча назначена была, а он парня пропустил(((

Гость||

92 года на копейке примерно такого же возраста в 4:20 - все бы ничего,но откуда взялся пешеход?

Гость||

Права ещё при Сталине получал, преданья старины глубокой...

Гость||

Деду респект

Гость||

Дед молодец, со смены ночной возвращался а тут это херня.. Ну ничего у деда амнистия или амнезия

Гость||

92×92! 92-х летний и гнал со скоростью 92 !

Гость||

Таксовал?

Гость||

Был пьян и под феном?

Гость||

Закройте старьё на зону,если не проходил медкомиссию в положенные сроки...

Гость||

Гость писал(a):

Закройте старьё на зону,если не проходил медкомиссию в положенные сроки...
не хами пионэр

Что 92 летний человек может не пройти в медкомиссии? Слух есть, зрение есть. Не алконавт, не наркоман поганый, не псих. А возраст вождению не помеха, так как время реакции в медкомиссии не учитывается. Утрись!

Гость||

Дед красавчик. Ему пофиг, а всем участникам секты безответственности пешеходов очередной урок.

Гость||

Сама смерть за рулем..

Имя: Гость
Комментарий:

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