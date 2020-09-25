В Кузнецке 92-летний водитель «копейки» насмерть сбил пешехода

25.09.2020 | 14:34

Ранним утром в четверг, 24 сентября, в Кузнецке произошла трагедия: под колесами автомобиля погиб человек.

По предварительным данным, в 4:20 у дома № 5а на Алексеевском шоссе 92-летний пенсионер на ВАЗ-2101 наехал на мужчину.

Пешеход скончался на месте ДТП. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Причины и обстоятельства смертельного наезда устанавливают специалисты.