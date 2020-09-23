Стало известно, как пропавший 13-летний мальчик попал в Пензу

23.09.2020 | 21:33

В среду, 23 сентября, в региональном управлении СК РФ сообщили подробности об исчезновении 13-летнего подростка из Мокшана.

Утром 22-го числа мальчик отправился из дома на Совхозной улице в школу. Позже выяснилось, что на уроках он отсутствовал. Вечером родные школьника забили тревогу и разместили сообщение в соцсетях о розыске с приметами и фотографией ребенка.

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» в комментариях к посту о пропавшем мальчике, размещенному на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», написал, что пропавшего видели на трассе в Пензу.

Около суток о подростке не было точных известий. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Вечером 23 сентября житель Пензы заметил пропавшего на улице и сообщил правоохранителям.

«Мальчика полицейские забрали на улице Собинова. По имеющейся информации, до города из Мокшана он дошел пешком, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас школьник уже вернулся в Мокшан. Его доставили к следователю.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетнего, исследование условий его жизни и воспитания. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Как рассказала порталу PenzaInform.ru детский омбудсмен Елена Столярова, семья подростка полная, благополучная, на учете не состоит. Возможной причиной ухода ребенка могла стать ссора с одним из родителей.