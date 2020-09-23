Сетевое издание|18+|Среда|23 сен 2020|22:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Стало известно, как пропавший 13-летний мальчик попал в Пензу

Печать

В среду, 23 сентября, в региональном управлении СК РФ сообщили подробности об исчезновении 13-летнего подростка из Мокшана.

Утром 22-го числа мальчик отправился из дома на Совхозной улице в школу. Позже выяснилось, что на уроках он отсутствовал. Вечером родные школьника забили тревогу и разместили сообщение в соцсетях о розыске с приметами и фотографией ребенка.

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» в комментариях к посту о пропавшем мальчике, размещенному на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», написал, что пропавшего видели на трассе в Пензу.

Около суток о подростке не было точных известий. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Вечером 23 сентября житель Пензы заметил пропавшего на улице и сообщил правоохранителям.

«Мальчика полицейские забрали на улице Собинова. По имеющейся информации, до города из Мокшана он дошел пешком, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас школьник уже вернулся в Мокшан. Его доставили к следователю.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетнего, исследование условий его жизни и воспитания. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Как рассказала порталу PenzaInform.ru детский омбудсмен Елена Столярова, семья подростка полная, благополучная, на учете не состоит. Возможной причиной ухода ребенка могла стать ссора с одним из родителей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

По имеющейся информации, до города из Мокшана он дошел пешком,
Вот что значит железная воля. Мужик!

Гость||

КУПИТЕ РЕБЕНКУ ТЕЛЕФОН

Гость||

Ремень ему нужен а не телефон

Гость||

Телефон ему дали с 5 лет. Родители, перестаньте потакать детям! Успеют они с сенсорными находиться и на играться! Берегите психику своего чада! Поймите сами, что телефон нужен для связи с ним! Только для связи!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте