Сообщение о найденном мокшанском подростке не подтвердилось

23.09.2020 | 09:20

Сообщение о том, что 13-летний житель Мокшана Дмитрий Сухов нашелся, не подтвердилась.

«Найден!!! Жив!!! Спасибо за репосты!!!» - такая запись появилась в одной из пензенских групп 23 сентября в 0:47. Однако позже один из пользователей оставил комментарий: «Удалите пост! Ребенок не найден!».

Дмитрий Сухов ушел в школу в 7:35 во вторник, 22 сентября. Домой он не вернулся. Мальчик был одет в школьную форму, куртку темно-синего цвета. У Дмитрия светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Он имеет рост 168-170 см.

В тот же день отдел полиции Мокшанского района был поднят по тревоге, в поисках приняли участие волонтеры отряда «Лиза Алерт», были задействованы кинологи с собаками.

«Официальной информации о том, что ребенок найден, в отделение полиции Мокшанского района не поступало», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» также нет сообщения о том, что школьник нашелся.

«Когда ребенок будет найден, появится соответствующее сообщение от имени группы», - говорится на странице «Лизы Алерт».

Граждан, обладающих информацией о Дмитрии Сухове, просят сообщить по телефонам: 63-51-11, 02, 8(800) 700-54-52 или 112.