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Происшествия

В Кузнецке погрузчиком управлял нетрезвый и лишенный прав водитель

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В Кузнецке за руль спецтехники сел нетрезвый 57-летний водитель. Нарушителя задержали росгвардейцы.

В воскресенье, 20 сентября, экипаж группы задержания Росгвардии патрулировал улицы. Правоохранители заметили на дороге фронтальный погрузчик SDLG без регистрационного номера и потребовали, чтобы водитель остановился.

Тот последовал указанию, затормозил и вышел из машины.

«При беседе с ним росгвардейцы обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения. От мужчины исходил запах спиртного, речь была невнятной», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Водителя задержали и передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее нарушителя лишили права управлять транспортными средствами за пьяную езду.

17 сентября пензенские полицейские задержали 28-летнего водителя бензовоза, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ДПС какое-то время преследовали его, однако нарушителю удавалось уходить от погони, проскакивая перекрестки на красный сигнал светофора и выруливая на полосу встречного движения.

На 580-м километре трассы М5 в Мокшанском районе машину удалось-таки остановить путем блокировки проезда патрульным автомобилем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Ну и что? Бензовоз-то не дадут больше, а вот за погрузчик сядет через недельку.

Гость||

Ну, водитель бензовоза надышался бензина, бывает, проф. вредность.

Имя: Гость
Комментарий:

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