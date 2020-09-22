В Кузнецке погрузчиком управлял нетрезвый и лишенный прав водитель

22.09.2020 | 09:46

В Кузнецке за руль спецтехники сел нетрезвый 57-летний водитель. Нарушителя задержали росгвардейцы.

В воскресенье, 20 сентября, экипаж группы задержания Росгвардии патрулировал улицы. Правоохранители заметили на дороге фронтальный погрузчик SDLG без регистрационного номера и потребовали, чтобы водитель остановился.

Тот последовал указанию, затормозил и вышел из машины.

«При беседе с ним росгвардейцы обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения. От мужчины исходил запах спиртного, речь была невнятной», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Водителя задержали и передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее нарушителя лишили права управлять транспортными средствами за пьяную езду.

17 сентября пензенские полицейские задержали 28-летнего водителя бензовоза, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ДПС какое-то время преследовали его, однако нарушителю удавалось уходить от погони, проскакивая перекрестки на красный сигнал светофора и выруливая на полосу встречного движения.

На 580-м километре трассы М5 в Мокшанском районе машину удалось-таки остановить путем блокировки проезда патрульным автомобилем.