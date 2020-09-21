Водитель под наркотиками: сотрудники ДПС 60 км преследовали бензовоз

21.09.2020 | 12:27

В Пензенской области сотрудники ДПС остановили водителя бензовоза, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушал правила дорожного движения.

Все случилось ранним утром 17 сентября. В 5:40 правоохранителям поступил сигнал о том, что со стороны Спасска в направлении Нижнего Ломова движется Scania, водитель которой игнорирует ПДД.

На 520-м участке трассы М5 машину попытались остановить, но шофер промчался мимо. Тогда сотрудники ДПС отправились в погоню. Уходя от них, водитель бензовоза проскакивал перекрестки на красный сигнал светофора, неоднократно выруливал на встречку.

На 580-м километре в Мокшанском районе машину удалось-таки остановить путем блокировки проезда патрульным автомобилем. За рулем Scania оказался 28-летний мужчина.

Сам он пояснил, что ехал из Рязанской области в Нижнекамск.

«Я водки полбутылки выпил и мефедрон. Я периодически употреблял, чтобы без остановки ехать. Он стимулирует: едешь - спать неохота. Не остановился, потому что испугался - несло слишком сильно, побоялся, что на освидетельствование повезут, а я был немножко неадекватный», - рассказал шофер.

За отказ от освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять транспортом на срок до двух лет. Также мужчину ждет наказание за каждый факт нарушения ПДД.