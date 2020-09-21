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Криминал

Водитель под наркотиками: сотрудники ДПС 60 км преследовали бензовоз

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В Пензенской области сотрудники ДПС остановили водителя бензовоза, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушал правила дорожного движения.

Все случилось ранним утром 17 сентября. В 5:40 правоохранителям поступил сигнал о том, что со стороны Спасска в направлении Нижнего Ломова движется Scania, водитель которой игнорирует ПДД.

На 520-м участке трассы М5 машину попытались остановить, но шофер промчался мимо. Тогда сотрудники ДПС отправились в погоню. Уходя от них, водитель бензовоза проскакивал перекрестки на красный сигнал светофора, неоднократно выруливал на встречку.

На 580-м километре в Мокшанском районе машину удалось-таки остановить путем блокировки проезда патрульным автомобилем. За рулем Scania оказался 28-летний мужчина.

Сам он пояснил, что ехал из Рязанской области в Нижнекамск.

«Я водки полбутылки выпил и мефедрон. Я периодически употреблял, чтобы без остановки ехать. Он стимулирует: едешь - спать неохота. Не остановился, потому что испугался - несло слишком сильно, побоялся, что на освидетельствование повезут, а я был немножко неадекватный», - рассказал шофер.

За отказ от освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять транспортом на срок до двух лет. Также мужчину ждет наказание за каждый факт нарушения ПДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

«Я водки полбутылки выпил и мефедрон. Я периодически ... немножко неадекватный»

За честность пожурить и отпустить восвояси

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За отказ от освидетельствование ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять транспортом на срок до двух лет.
одно это же если бы и согласился на прохождение.

Гость||

Не совсем - не внесут в базу алкоголиков и нариков, не будет медподтверждения.

Гость||

Гость писал(a):

Не совсем - не внесут в базу алкоголиков и нариков
Отказников вносят, ты не знал?

Гость||

Наркоман на бензовозе- неплохо,неплохо.Как сюжет для триллера вполне себе.

Гость||

Неадекватных лишать прав пожизненно,может будет урок для других.

Гость||

Гость писал(a):

Наркоман на бензовозе- неплохо,неплохо.Как сюжет для триллера вполне себе.
А если бы перевернулся на трассе или столкнулся в лоб с каким нибудь автобусом.Таких надо очень жестко карать ,не лишением прав ,а сразу сажать лет на 5 ,с пожизненным лишением прав.

Гость||

Гость писал(a):

Таких надо очень жестко карать
А че сразу карать-та? Он же немножко был в неадеквате! Не много же...

Гость||

Он кому-то помешал?

Гость||

В неадеквате,но никто не пострадал.Наградить.

Гость||

60 км. преследовали неадеквата...Почему не стреляли? А если бы он ДТП соверщил, пострадали бы невиннные люди?

Гость||

Стрелять по бензовозу- так себе идея.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2020 15:37|

Стрелять по бензовозу- так себе идея.

Вообще то по колесам, задним, чтобы затруднить движение. А это уже профессионализм гайцов, если они конечно им обладают. Но видимо увы...Поэтому и гнали 60 км

Имя: Гость
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