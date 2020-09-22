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Происшествия

От коронавирусной инфекции умер 59-летний житель Пензенской области

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Во вторник, 22 сентября, в Пензенской области выписан из больниц 51 человек, излеченный от коронавирусной инфекции. Таким образом, всего насчитывается 8 596 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также стало известно о том, что от коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней сливной пневмонией, скончался мужчина 1961 года рождения. Он стал 124-й жертвой COVID-19.

Сопутствующими заболеваниями пациента были сахарный диабет со множественными осложнениями, артериальная гипертензия, ожирение.

В этот же день стало известно о 93 новых выявленных случаях COVID-19. С начала эпидемии общее количество инфицированных составило 10 154.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот с такими не сознательными гражданами нельзя решить проблему по увеличению продолжительности жизни.

Гость||

ПФР скорбит

Гость||

Комментаторам выше: вы бы юморили над своими родственниками...

Гость||

Причина смерти - сахарный диабет со множественными осложнениями.

Имя: Гость
Комментарий:

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