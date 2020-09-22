В Пензенской области зафиксировали более 10 тысяч случаев COVID-19

22.09.2020 | 12:21

Во вторник, 22 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 93 новых случаях заболевания COVID-19.

Среди пациентов - 5 детей в возрасте 3, 4, 8, 14 и 17 лет. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 569 инфицированных несовершеннолетних.

Общее число заболевших в Пензенской области с начала эпидемии составило 10 154.

Более половины новых пациентов врачей-инфекционистов - 51 человек, или 54,8% - живут в Пензе. 12 заболевших - из Заречного, 8 - из Пензенского района.

По 4 больных насчитывается в Шемышейском и Бессоновском, по 3 - в Неверкинском, Лунинском и Каменском, по 2 - в Лопатинском и Городищенском, 1 - в Кузнецком районе.

Под наблюдением находятся 4 631 человек, 30 995 сняты с него.

За все время эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 75 453 человека, проведено 77 398 тестов.

В лабораториях лечебных учреждений проверено 206 883 человека, выполнено 219 817 исследований.