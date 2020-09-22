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Общество

В Пензенской области зафиксировали более 10 тысяч случаев COVID-19

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Во вторник, 22 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 93 новых случаях заболевания COVID-19.

Среди пациентов - 5 детей в возрасте 3, 4, 8, 14 и 17 лет. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 569 инфицированных несовершеннолетних.

Общее число заболевших в Пензенской области с начала эпидемии составило 10 154.

Более половины новых пациентов врачей-инфекционистов - 51 человек, или 54,8% - живут в Пензе. 12 заболевших - из Заречного, 8 - из Пензенского района.

По 4 больных насчитывается в Шемышейском и Бессоновском, по 3 - в Неверкинском, Лунинском и Каменском, по 2 - в Лопатинском и Городищенском, 1 - в Кузнецком районе.

Под наблюдением находятся 4 631 человек, 30 995 сняты с него.

За все время эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии было обследовано 75 453 человека, проведено 77 398 тестов.

В лабораториях лечебных учреждений проверено 206 883 человека, выполнено 219 817 исследований.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 1 pixabay.com
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Гость||

когда же закроют школы.зачем подвергать детей опасности

Гость||

Это столько врачей инфекционистов в Пензе за сутки заболело? А кто же работает?

Гость||

когда же закроют школы.зачем подвергать детей опасности

——

Дети если и болеют, то бессимптомно или в легкой форме. Никакой опасности для них, как и подавляющего большинства людей, вирус не представляет

Гость||

ети если и болеют, то бессимптомно или в легкой форме. Никакой опасности для них, как и подавляющего большинства людей, вирус не представляет

Мы не знаем какие будут, спустя годы, для формирующегося организма последствия этой заразы после бессимптомной лёгкой формы((

Гость||

Расскажите нам, как дети болеют. Те, которые в стационаре.

Гость||

Гость писал(a):

ети если и болеют, то бессимптомно или в легкой форме. Никакой опасности для них, как и подавляющего большинства людей, вирус не представляет

Мы не знаем какие будут, спустя годы, для формирующегося организма последствия этой заразы после бессимптомной лёгкой формы((

ковид с нами навсегда, чем быстрее переболеешь тем лучше пока организм молодой. А если так боитесь, то стройте бункер и живите в нем до конца своих дней, незачем вашу паранойю на остальных распространять

Гость||

Да, ковид с вами! Переболейте уж скорее, чтобы коллективный иммунитет приобрести. Особенно молодые ваши пусть быстрее переболеют.

Гость||

Гость писал(a):

когда же закроют школы.зачем подвергать детей опасности
Гость писал(a):
когда же закроют школы.зачем подвергать детей опасности
Дистанционное образование-прямой путь к деградации наших детей.

Гость||

Гость писал(a):

ковид с нами навсегда, чем быстрее переболеешь тем лучше пока организм молодой. А если так боитесь, то стройте бункер и живите в нем до конца своих дней, незачем вашу паранойю на остальных распространять
Полностью поддрерживаю, задолбали ныть, боитесь, сидите в бункере, отстаньте от нормальных людей

Гость||

Гость писал(a):

когда же закроют школы.зачем подвергать детей опасности
Вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет. Такую оценку высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Гость||

Кое-кто давно уже в бункере

Гость||

Гость писал(a):

Дистанционное образование-прямой путь к деградации наших детей.
как будто в школе сейчас учат ))))

Имя: Гость
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