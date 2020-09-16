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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерла 66-летняя женщина

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В Пензенской области зарегистрирована еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции. Очередной жертвой стала женщина 1954 года рождения. Об этом сообщила в ночь с 15 на 16 сентября пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно, что у умершей был не только COVID-19. Она страдала атеросклерозом аорты, коронарных и церебральных артерий IV степени, хронической ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. У нее был сахарный диабет II типа со множественными осложнениями и ожирение.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя пневмония», - уточнила Черемушкина.

Эта смерть стала 119-й, о которой сообщил оперативный штаб за время пандемии.

15 сентября стены больниц покинули 22 человека. Таким образом, число вылеченных пензенскими врачами пациентов достигло 8 323.

Всего в регионе подтверждено 9 484 случая заражения COVID-19. 95 диагнозов поставили за последние сутки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР ПОСТРОИТ НОВЫЙ КРЕМАТОРИЙ?

Гость||

Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя пневмония», - уточнила Черемушкина.

Все знает как умирают, как будто на её глазах.

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