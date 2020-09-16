В Пензе ищут 37-летнего мужчину, пропавшего в конце августа

16.09.2020 | 09:13

В Пензе объявили в розыск 37-летнего мужчину. По сообщению регионального отделения отряда «Лиза Алерт», пропал Сергей Анатольевич Грех. Его местонахождение не удается установить с 29 августа.

Рост мужчины 175 см, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза карие. В последний раз, когда его видели, он был одет в черную майку и спортивные брюки такого же цвета и обут в синие сланцы. При себе имел черный рюкзак.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям Пензенской области волонтеры «Лизы Алерт».

Сообщить о возможном местонахождении пропавшего можно и по телефону 112.