В Пензе мужчину доставили в больницу после наезда внедорожника

15.09.2020 | 19:23

В Пензе выясняют обстоятельства и причину ДТП, случившегося вечером во вторник, 15 сентября, на пересечении улиц Володарского и Максима Горького.

«По предварительным данным, в 17:45 водитель автомобиля Nissan Pathfinder, мужчина 1967 года рождения, допустил наезд на пешехода», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, пострадавшего забрали в больницу. Сколько ему лет, пока не сообщается.

По словам очевидцев, мужчина получил перелом ноги, также у него было окровавлено лицо. Однако официального подтверждения эта информация не имеет.

«По факту случившегося проводится проверка», - резюмировали представители УГИБДД.