В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от COVID-19

В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 14 сентября, была опубликована информация о кончине 78-летней женщины.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у умершей кроме COVID-19 были диагностированы генерализованный атеросклероз, атеросклероз аорты и коронарных церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя пневмония», - уточнила Черемушкина.
Эта смерть стала 118-й, о которой сообщил оперштаб.
За день из больниц выписали 35 человек, поборовших коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии подтвердили выздоровление 8 301 человека.
По последним данным, в регионе зафиксировано 9 389 случаев заражения COVID-19. О 93 новых пациентах стало известно 14 сентября.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А то что в Каменки парень умер от ковида сегодня про зто не написали