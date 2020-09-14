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Происшествия

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от COVID-19

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В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 14 сентября, была опубликована информация о кончине 78-летней женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у умершей кроме COVID-19 были диагностированы генерализованный атеросклероз, атеросклероз аорты и коронарных церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя пневмония», - уточнила Черемушкина.

Эта смерть стала 118-й, о которой сообщил оперштаб.

За день из больниц выписали 35 человек, поборовших коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии подтвердили выздоровление 8 301 человека.

По последним данным, в регионе зафиксировано 9 389 случаев заражения COVID-19. О 93 новых пациентах стало известно 14 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А то что в Каменки парень умер от ковида сегодня про зто не написали

Гость||

Кто её заразил ? Невозможно заболеть ,если вы ходите в магазин или аптеку в маске ! Теперь сколько после выборов будет.58 школа - не было антисептика для рук, на принимающем документы не было маски и ещё там председатель боялся ,что новую машину голосовальную сломаем, всё время подскакивал .Можно было и на расстоянии не оравши объяснить.

Гость||

Сколько лет парню из Каменки было ? Тем кто помоложе корону не ставят может.

Имя: Гость
Комментарий:

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