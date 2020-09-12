В Кузнецке 10-летний мальчик обнаружен погибшим

12.09.2020 | 10:36

В пятницу, 11 сентября, в Кузнецке погиб ребенок.

Как стало известно редакции портала PenzaInform.ru, 10-летний мальчик воспитывался в благополучной семье. Утром он ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым.

Прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

«На контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.