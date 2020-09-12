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Происшествия

В Кузнецке 10-летний мальчик обнаружен погибшим

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В пятницу, 11 сентября, в Кузнецке погиб ребенок.

Как стало известно редакции портала PenzaInform.ru, 10-летний мальчик воспитывался в благополучной семье. Утром он ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым.

Прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

«На контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ужас какой...

Гость||

Ужас ! Пенсинеры с окна прыгают и под поезд ложатся, детей мёртвыми дома находят.Как хотите, ну это уже массовый психоз.А психов сколько голыми бегающих.10 лет, родителям горе ! Что то происходит с воспитанием наших детей, озлобленность у них какая то внутренняя.Вроде всё хорошо внешне, а внутри ?Не спокойные они !

Гость||

Ужас! Бедные родители!

Гость||

Почему нет сообщений о смерти моего мужа, Козина Юрия Викторовича 8 сентября, от коронавируса в больнице КИМа. Что скрывают?

Гость||

Гость писал(a):

Ужас ! Пенсинеры с окна прыгают и под поезд ложатся, детей мёртвыми дома находят.Как хотите, ну это уже массовый психоз.А психов сколько голыми бегающих.10 лет, родителям горе ! Что то происходит с воспитанием наших детей, озлобленность у них какая то внутренняя.Вроде всё хорошо внешне, а внутри ?Не спокойные они !
Не надо нагнетать истерию. Несчастный случай, стечение обстоятельств, к сожалению, порой такое случается. Соболезнования родителям, вот для кого сейчас горе горькое.

Имя: Гость
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