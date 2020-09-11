11.09.2020 | 12:03

В четверг, 10 сентября, на улице Романовке в Терновке в колодце обнаружили труп мужчины.

В 20:50, получив сигнал от службы 112, на место выехали спасатели ППСЦ.

«В средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи они спустились в колодец, обвязали труп, извлекли на поверхность и передали работникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Осенью 2019 года спасатели извлекли труп 49-летнего мужчины из коллектора теплотрассы на улице Карпинского. Из-за имевшихся на теле гнилостных изменений тогда возникли сложности с установлением личности погибшего.