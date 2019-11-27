27.11.2019 | 14:36

В Пензе установили личность мужчины, тело которого нашли на улице Карпинского в субботу, 23 ноября.

Труп был обнаружен в коллекторе теплотрассы рядом с домом № 35. На поверхность его извлекли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, применившие для этого альпинистское снаряжение.

Из-за имевшихся на теле гнилостных изменений возникли сложности с установлением личности погибшего.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая, найденное тело все же было опознано.

«Это мужчина 1970 года рождения. Телесных повреждений, указывающих на криминальную смерть, обнаружено не было», - уточнила она.