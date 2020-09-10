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Происшествия

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 115

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В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции достигло 115. В среду, 9 сентября, стало известно о кончине 68-летней пациентки.

«Зарегистрирована смерть женщины 1952 года рождения», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как и большинство жертв опасной инфекции, женщина страдала тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Это генерализованный атеросклероз IV степени с поражением аорты, коронарных, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, пиелонефрит, калькулезный холецистит и ожирение III степени.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная пневмония», - уточнила Черемушкина.

Выписали из больниц за минувшие сутки 31 человека. Таким образом, пензенским врачам удалось вылечить 8 148 пациентов, подхвативших COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все требования Роспотребнадзора?

Гость||

Зато в школах вместо учебы 3 дня массовых развлечений в обязательном порядке . Сначала замеряем температуру , а потом на всех на ярмарку

Гость||

Ну что не сделаешь для себя любимого!

Гость||

Правильно. Нечего в тепличных условиях жить. Пусть иммунитет зарабатывают

Гость||

68, 72, 74, 76, 79, 84 - ПФР аплодирует пензенским медикам!

Гость||

Вам 65+ ??? - достаточно они считают.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть иммунитет зарабатывают
А его зарабатывают?(ЕГЭ)?

Имя: Гость
Комментарий:

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