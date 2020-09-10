Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 115

10.09.2020 | 07:51

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции достигло 115. В среду, 9 сентября, стало известно о кончине 68-летней пациентки.

«Зарегистрирована смерть женщины 1952 года рождения», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как и большинство жертв опасной инфекции, женщина страдала тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Это генерализованный атеросклероз IV степени с поражением аорты, коронарных, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, пиелонефрит, калькулезный холецистит и ожирение III степени.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная пневмония», - уточнила Черемушкина.

Выписали из больниц за минувшие сутки 31 человека. Таким образом, пензенским врачам удалось вылечить 8 148 пациентов, подхвативших COVID-19.