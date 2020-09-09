Сетевое издание|18+|Среда|9 сен 2020|13:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Объявленная в розыск жительница Сердобска найдена мертвой

Печать

64-летняя жительница Сердобска, пропавшая 5 сентября, найдена мертвой. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о том, что пожилая женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, волонтеры опубликовали на следующий день. Они просили откликнуться всех, кто знает что-либо о месте ее нахождения.

В среду, 9 сентября, около 11:30 в группе появилась запись: «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким».

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, тело горожанки обнаружили в реке Сердобе неподалеку от ее дома.

Полиция и волонтеры продолжают поиски еще двух человек: 69-летней сердобчанки Таисии Ивановны Тишкиной (Постновой) и 59-летнего жителя Пензы Александра Дмитриевича Криволуцкого. Женщина пропала 21 августа, мужчина - 17-го.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

пожилая женщина
64 года это средних лет, но в РФ все не так...

Гость||

По современной классификации ВОЗ возраст молодости до 60 лет. Журналисты не учатся совсем, ничего не читают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте