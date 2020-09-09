Объявленная в розыск жительница Сердобска найдена мертвой

09.09.2020 | 12:10

64-летняя жительница Сердобска, пропавшая 5 сентября, найдена мертвой. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о том, что пожилая женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, волонтеры опубликовали на следующий день. Они просили откликнуться всех, кто знает что-либо о месте ее нахождения.

В среду, 9 сентября, около 11:30 в группе появилась запись: «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким».

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, тело горожанки обнаружили в реке Сердобе неподалеку от ее дома.

Полиция и волонтеры продолжают поиски еще двух человек: 69-летней сердобчанки Таисии Ивановны Тишкиной (Постновой) и 59-летнего жителя Пензы Александра Дмитриевича Криволуцкого. Женщина пропала 21 августа, мужчина - 17-го.