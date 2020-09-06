В Пензенской области объявили в розыск жительницу Сердобска

06.09.2020 | 18:57

В Пензенской области объявили в розыск 64-летнюю жительницу Сердобска. В субботу, 5 сентября, Наталья Федоровна Митянина (Коршунова) ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Рост женщины 155 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза зеленые. Во что она одета, неизвестно.

Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию: 88007005452 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».