В Пензе за шесть дней сентября в ДТП пострадали семь детей

07.09.2020 | 10:52

В Пензе с начала сентября 2020 года жертвами ДТП стали семь детей. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию рассказали в пресс-службе мэрии.

Все несовершеннолетние, получившие травмы в авариях, были пассажирами транспортных средств.

Так, 3 сентября на Терновском мосту автомобиль Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем врезался в манипулятор, двигавшийся по встречной полосе. Травмы получили водитель легковушки и ее маленький пассажир - мальчик 2019 года рождения. Обоих медики доставили в больницу.

Вечером в тот же день на улице Максима Горького столкнулись автомобили «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и Audi A6, который вела 40-летняя женщина. В аварии пострадала 4-летняя пассажирка отечественной машины и автолюбительница, управлявшая иномаркой.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. Помните, что выполнять маневры, связанные с поворотом, разворотом, или возобновлять движение необходимо убедившись в безопасности и в отсутствии транспортных средств», - обратились к автомобилистам сотрудники ДПС.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что перевозить пассажиров в возрасте до 11 лет следует с использованием детских удерживающих систем.