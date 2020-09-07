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Происшествия

В Пензе за шесть дней сентября в ДТП пострадали семь детей

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В Пензе с начала сентября 2020 года жертвами ДТП стали семь детей. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию рассказали в пресс-службе мэрии.

Все несовершеннолетние, получившие травмы в авариях, были пассажирами транспортных средств.

Так, 3 сентября на Терновском мосту автомобиль Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем врезался в манипулятор, двигавшийся по встречной полосе. Травмы получили водитель легковушки и ее маленький пассажир - мальчик 2019 года рождения. Обоих медики доставили в больницу.

Вечером в тот же день на улице Максима Горького столкнулись автомобили «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и Audi A6, который вела 40-летняя женщина. В аварии пострадала 4-летняя пассажирка отечественной машины и автолюбительница, управлявшая иномаркой.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. Помните, что выполнять маневры, связанные с поворотом, разворотом, или возобновлять движение необходимо убедившись в безопасности и в отсутствии транспортных средств», - обратились к автомобилистам сотрудники ДПС.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что перевозить пассажиров в возрасте до 11 лет следует с использованием детских удерживающих систем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему на первую неделю сентября по традиции не ввели ограничение 40 по городу ?

Гость||

А ещё лучше запретить автомобили совсем, как источник повышенной опасности.

Имя: Гость
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