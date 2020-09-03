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Происшествия

После ДТП в Терновке в больницу доставили женщину и ребенка

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Стало известно, кто пострадал в аварии на Терновском мосту, которая произошла в четверг, 3 сентября.

Ранее снимки ее последствий разместили в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Viber. Судя по фото, легковой автомобиль врезался в отбойник. Транспортное средство серьезно пострадало, у него искорежена передняя часть, смята крыша.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России, ДТП случилось в 11:05. На Терновском мосту столкнулись манипулятор, которым управлял 51-летний мужчина, и Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем.

Травмы получили водитель легковушки и ее маленький пассажир – мальчик 2019 года рождения. Обоих медики доставили в больницу.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Блльше чем от короны смертей и увечий, Черемушкина отдыхает со своим ковидом. Корону они боятся :)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем.

Травмы получили водитель легковушки и ее маленький пассажир – мальчик 2019 года рождения.

Кореец сложился как бумажный стаканчик. Вот зачем так носиться?Раньше с 30 августа до первой недели сентября ограничивали скорость в городе до 40 .

Гость||

Средь бела дня ,на четырехполосной дороге,на перекрёстке, это надо умудриться,так разбить машину.Пожизненно лишать прав

Имя: Гость
Комментарий:

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