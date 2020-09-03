После ДТП в Терновке в больницу доставили женщину и ребенка

03.09.2020 | 12:08

Стало известно, кто пострадал в аварии на Терновском мосту, которая произошла в четверг, 3 сентября.

Ранее снимки ее последствий разместили в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Viber. Судя по фото, легковой автомобиль врезался в отбойник. Транспортное средство серьезно пострадало, у него искорежена передняя часть, смята крыша.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России, ДТП случилось в 11:05. На Терновском мосту столкнулись манипулятор, которым управлял 51-летний мужчина, и Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем.

Травмы получили водитель легковушки и ее маленький пассажир – мальчик 2019 года рождения. Обоих медики доставили в больницу.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.