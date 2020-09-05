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Происшествия

В Пензе нашли ребенка, потерявшегося в Дальнем Арбекове

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В Пензе завершены поиски пятилетней девочки, потерявшейся в Дальнем Арбекове в субботу, 5 сентября.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что девочка пропала во время прогулки с матерью. Они забыли на улице вещи, и женщина решила вернуться за ними одна, а ребенка попросила подождать на месте.

Девочка маму не дождалась, и в итоге женщина упустила ее из виду. Не обнаружив девочку на месте, она обратилась в полицию.

Поиски продолжались около двух часов. Ребенка нашли в районе улицы Виражной. С ним все в порядке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе завершены поиски пятилетней девочки, потерявшейся в Дальнем АрбековЕ в субботу, 5 сентября.
Жители Пензы живут в Дальнем АрбековО.

Гость||

Виражная - это уже ближнее Арбеково. Как 5-летняя девочка смогла так далеко уйти???

Гость||

Гость писал(a):

Виражная - это уже ближнее Арбеково. Как 5-летняя девочка смогла так далеко уйти???
С каково ляда ближнее если Виражная идёт на уровне Стасова .Ближнее Арбеково это ЦНТИ -пр.Победы до Бородина ,всё ниже БАМ но не ближнее Арбеково,дальнее Арбеково все что от Стасова,а это можете называть средним,хотя все равно БАМ,когда там только начинали дома строить пустили туда вниз 12 Б ,отсюда и пошло.

Имя: Гость
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