В Пензе нашли ребенка, потерявшегося в Дальнем Арбекове

05.09.2020 | 18:48

В Пензе завершены поиски пятилетней девочки, потерявшейся в Дальнем Арбекове в субботу, 5 сентября.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что девочка пропала во время прогулки с матерью. Они забыли на улице вещи, и женщина решила вернуться за ними одна, а ребенка попросила подождать на месте.

Девочка маму не дождалась, и в итоге женщина упустила ее из виду. Не обнаружив девочку на месте, она обратилась в полицию.

Поиски продолжались около двух часов. Ребенка нашли в районе улицы Виражной. С ним все в порядке.