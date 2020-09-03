В ГИБДД сообщили, кто погиб в утренней аварии на ул. Калинина

03.09.2020 | 09:20

Представители пензенского управления ГИБДД обнародовали официальную информацию об аварии на улице Калинина.

«По предварительным данным, 3 сентября в 6:15 на ул. Калинина, 95, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1988 года рождения, с автомобилем Renault Logan под управлением водителя - мужчины 1977 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

В результате 46-летний пассажир «семерки» погиб на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подчеркнули в УГИБДД.