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Происшествия

Очевидцы рассказали о смертельной аварии на ул. Калинина в Пензе

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Серьезная авария произошла в Пензе утром в четверг, 3 сентября. У ТЦ «Фортуна» на улице Калинина столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan с символикой одной из городских служб такси.

«Семерка» ехала сверху на красный, таксист - от Металлистов», - сообщил очевидец в сообществе автомобилистов Пензы в Viber.

Отечественная машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. Такси осталось на проезжей части.

По словам другого очевидца, в результате столкновения человек, находившийся в ВАЗе, погиб.

«В «семерке» труп», - констатировал интернет-пользователь. Он выложил фото, на котором видно, что водительское сиденье ВАЗа прикрыто голубой тканью.

Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам регионального управления ГИБДД. Официальный комментарий ведомства будет обнародован позднее.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Дорожная обстановка Пенза, viber.com
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Хорошее начало дня...

Гость||

Верните Курчатова!

Гость||

03.09.2020 08:30|

Верните Курчатова!

Зачем? Если жоповозы не хотят соображать.

Гость||

Да куда же вы так летаете? Только партию радуете

Гость||

И забор валяется. А мог и в кого-нибудь отлететь.

Гость||

Пилот был пьян?

Гость||

В такси адовы водилы , едешь и ждёшь откуда этот отморозок вылетет

Гость||

Гость писал(a):

В такси адовы водилы , едешь и ждёшь откуда этот отморозок вылетет
Таксист на разрешающий вроде бы ехал, а на семерке на красный летел, в чате написали очевидцы

Гость||

Утилизируй таз - спаси чью-то жизнь!

Гость||

15-летний логан подшаманть и еще 15 лет проходит

Гость||

Одним очередным идиотом на дороге меньше.

Гость||

Гость писал(a):

Одним очередным идиотом на дороге меньше.
Хорошо с собой никого не прихватил ещё

Гость||

Хоть и сам работаю в такси, но сомневаюсь, что таксист не виноват.

Гость||

Гость писал(a):

Верните Курчатова!
Его не на пенсию надо ,а под трибунал ,при нём шёл вал ДТП со сбиванием пешеходов на пешеходных переходах и аварий такси,маршруток и автобусов ,а реакции от него вообще ни какой.

Имя: Гость
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