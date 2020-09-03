Очевидцы рассказали о смертельной аварии на ул. Калинина в Пензе

03.09.2020 | 08:13

Серьезная авария произошла в Пензе утром в четверг, 3 сентября. У ТЦ «Фортуна» на улице Калинина столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan с символикой одной из городских служб такси.

«Семерка» ехала сверху на красный, таксист - от Металлистов», - сообщил очевидец в сообществе автомобилистов Пензы в Viber.

Отечественная машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. Такси осталось на проезжей части.

По словам другого очевидца, в результате столкновения человек, находившийся в ВАЗе, погиб.

«В «семерке» труп», - констатировал интернет-пользователь. Он выложил фото, на котором видно, что водительское сиденье ВАЗа прикрыто голубой тканью.

Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам регионального управления ГИБДД. Официальный комментарий ведомства будет обнародован позднее.