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Происшествия

К уснувшему в ванной пензенцу пришлось вызывать спасателей

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Глубокой ночью в среду, 2 сентября, дежурному поисково-спасательной службы поступил тревожный сигнал. В 3:50 оператор службы-112 сообщил: на улице Лядова молодой человек долгое время не выходит из ванной комнаты и не реагирует на стук. При этом из-за запертой двери слышится шум льющейся воды.

Спасатели оперативно прибыли по адресу и в присутствии полиции вскрыли дверь.

«Молодой человек крепко спал в санузле. Помощь медиков и спасателей ему не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Случаи, когда когда крепкий сон граждан заставляет их близких обращаться за помощью к спасателям, нередки. Так, сотруднику поисково-спасательного центра пришлось перелезть с соседнего балкона в квартиру со спящим мужчиной, чтобы открыть дверь его супруге.

Пензячка, сдающая жилье на улице Ульяновской, обеспокоилась тем, что квартирант не отвечает ни на звонки, ни на стук в дверь. Вскрыв дверь, сотрудники ППСЦ разбудили молодого человека.

А две горожанки пережили немало неприятных минут, прежде чем спасатели убедились, что их детей, 9-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, сморил глубокий сон.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Первое сентября отмечал.. Хотя алкоголь не продавали.. Пензюк хренов...

Имя: Гость
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