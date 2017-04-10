Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|12:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Происшествия | В Пензе спасатели вскрыли квартиру из-за спавшего ребенка

10.04.2017|11:55
Печать

В минувшие выходные, 8 и 9 апреля, сотрудникам поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра пришлось дважды выезжать на вызовы для вскрытия квартир горожан.

Так, в субботу в 20:45 поступило сообщение от жительницы Пензы, что в квартире на улице Терновского, закрытой изнутри, находится ее муж. На стук и звонки в дверь он не реагировал.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента открыли входную дверь. В квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

В ночь на воскресенье сотрудники ППСЦ помогли попасть в квартиру на улице Ударной обеспокоенной матери. Женщина позвонила спасателям в 0:01 и рассказала, что внутри находится ее 9-летний ребенок, который не отзывается на стук и звонки.

Когда входная дверь с помощью слесарного инструмента была открыта, выяснилось, что ребенок крепко спал.

0
0
0
0
Гость|10.04.2017 12:35|

Мамаше урок чтоб по ночам не шлялась

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!