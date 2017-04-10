10.04.2017 | 11:55

В минувшие выходные, 8 и 9 апреля, сотрудникам поисково-спасательной службы Пензенского пожарно-спасательного центра пришлось дважды выезжать на вызовы для вскрытия квартир горожан.

Так, в субботу в 20:45 поступило сообщение от жительницы Пензы, что в квартире на улице Терновского, закрытой изнутри, находится ее муж. На стук и звонки в дверь он не реагировал.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента открыли входную дверь. В квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

В ночь на воскресенье сотрудники ППСЦ помогли попасть в квартиру на улице Ударной обеспокоенной матери. Женщина позвонила спасателям в 0:01 и рассказала, что внутри находится ее 9-летний ребенок, который не отзывается на стук и звонки.

Когда входная дверь с помощью слесарного инструмента была открыта, выяснилось, что ребенок крепко спал.