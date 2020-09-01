В обстоятельствах смерти пензенского рыбака разбираются следователи

01.09.2020 | 17:35

В региональном управлении СК РФ прокомментировали трагедию, которая случилась в селе Алферьевка Пензенского района во вторник, 1 сентября.

Около 9:00 во время рыбалки погиб 60-летний мужчина. О несчастном случае рассказал в соцсети «ВКонтакте» очевидец, пояснив, что при переходе на другое место рыболов зацепил удочкой низковисящий провод ЛЭП и получил элетротравму. Скорая помощь не успела его спасти.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ добавила, что мужчина рыбачил вместе с родственниками. Точную причину его гибели определит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.