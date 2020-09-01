Соцсети: в Алферьевке от удара током скончался рыбак

01.09.2020 | 16:54

Во вторник, 1 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о смерти рыболова от удара электрическим током.

Участник группы «НаКрючок» рассказал, что несчастный случай произошел в Алферьевке Пензенского района.

«При переходе на другое место рыбак зацепил удочкой низковисящий ЛЭП. Скорая не успела», - написал пользователь.

Он поделился снимками с места происшествия.

Под постом комментатор отметил, что если высота проводов не соответствует нормативам, то виновный должен понести наказание.

«Провода ВЛ 35 кВ висят согласно ПУЭ, до земли должно быть не менее 6 м. Это действительно несчастный случай! Головой надо не только есть», - ответил ему другой участник группы.