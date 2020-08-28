Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|13:07
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Происшествия

В Терновке Hyundai Solaris сбил девочку-пешехода

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Девочка-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в четверг, 27 августа.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что инцидент произошел в 18:40 на улице Терешковой, напротив дома № 214 на улице Терновского.

32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на девочку 2012 года рождения.

В результате она получила травмы и была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Еще одно ДТП с участием пешехода было зарегистрировано 27 августа в микрорайоне Арбеково.

В 13:15 водитель грузовой «Газели», мужчина 1963 года рождения, сбил 87-летнюю женщину на проспекте Строителей, 33. Ее госпитализировали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

слепошарые водятлы, летят с выпученными бельмами и людей давят

Гость||

Был свидетелем девочка 8 лет одна без родителей, перебегала дорогу в непредназначенном для этого месте, куда родители смотрят, наезда не было, ребенок стукнулся об машину

Гость||

Гость писал(a):

слепошарые водятлы, летят с выпученными бельмами и людей давят
Дурачок, иди попукай в туалете.

Гость||

о, АДвокатишка подтянулось. Иди Ефремова спасай

Гость||

Гость писал(a):

ребенок стукнулся об машину
Походу тогда слепошарая девочка от слепошарых родителей

Имя: Гость
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