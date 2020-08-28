В Терновке Hyundai Solaris сбил девочку-пешехода

28.08.2020 | 11:47

Девочка-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в четверг, 27 августа.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что инцидент произошел в 18:40 на улице Терешковой, напротив дома № 214 на улице Терновского.

32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на девочку 2012 года рождения.

В результате она получила травмы и была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Еще одно ДТП с участием пешехода было зарегистрировано 27 августа в микрорайоне Арбеково.

В 13:15 водитель грузовой «Газели», мужчина 1963 года рождения, сбил 87-летнюю женщину на проспекте Строителей, 33. Ее госпитализировали.