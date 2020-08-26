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Происшествия

В Пензенской области сообщили о 105-й жертве коронавируса

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105-й жертвой новой коронавирусной инфекции в Пензенской области стал 67-летний мужчина. О его кончине пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила вечером в среду, 26 августа.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1953 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Кроме COVID-19 у мужчины был ряд хронических заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз, артериальная гипертензия, индуративный панкреатит и нодулярная железисто-стромальная гиперплазия предстательной железы.

Выписались за последние сутки 47 человек. Количество выздоровевших достигло 7 417.

26 августа в Пензенской области был в очередной раз продлен режим повышенной готовности. До 10 сентября пензенцы старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. Всем остальным предписывается использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и помещениях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

После массовых праздников и выборов так же будет по одному трупу или разрешат больше?

Гость||

Не шути. Совсем не будет.

Гость||

Просто раскидывают каждый день по одному.Как много в Пензе болеет пожилых людей ! У знакомой соседка заболела, вызвали скорую - хрипы есть сатурация нормальная, вызывайте завтра врача.Вот и всё, может поэтому такая смертность среди пожилых ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у мужчины был ряд хронических заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз, артериальная гипертензия, индуративный панкреатит и нодулярная железисто-стромальная гиперплазия предстательной железы.
А почему не лечили? Разве может быть столько болезней при нашем уровне медицины? Как допустили столько болезней?

Гость||

А почему спустя рукава на заболеваемочтт смотрели врачи вначале пандемии коронавируса в г.Пенза...маски не продавали, плохо проводили дезинфекции в подьездах домов,во дворах вообще не делали дкзинфикций, а сегодня в ткх домах где есть заболевший коронавирцсом, не закрывают подьезды на карантин...для чего продлеыают ркжис самоизоляции..?? В основном бардак в сфере медицины г.Пенза...

Гость||

Спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия разрешены, выборы разрешены. Выпускной детям испортили, 1 сентября детям испортили.Ау, бараны, голосующие за

Гость||

почему не сообщили об 5000 от рака ???

Гость||

Или от СПИДа и инфарктов?

Гость||

И не довезенных живыми из райнов на перекладных скорых

Гость||

Гость писал(a):

А почему не лечили? Разве может быть столько болезней при нашем уровне медицины? Как допустили столько болезней?
Наша медицина может только такие болезни и создавать. У меня похожие болезни были, только без инфаркта. Но после того как на скорой в 6-ю отвезли и там 2 дня продержали до того как на скорой в областнуб перевезли и случился инфаркт. И никто не виноват, никого не уволили, даже не поругали.

Гость||

Гость писал(a):

почему не сообщили об 5000 от рака ???
Это скучно, слишком много и для имиджа власти плохо. А тут так весело каждый день по одному погибшему прибавлять, устроили чернушную считалку, тьфу на них.

Имя: Гость
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