В Пензенской области сообщили о 105-й жертве коронавируса

26.08.2020 | 20:17

105-й жертвой новой коронавирусной инфекции в Пензенской области стал 67-летний мужчина. О его кончине пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила вечером в среду, 26 августа.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1953 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Кроме COVID-19 у мужчины был ряд хронических заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз, артериальная гипертензия, индуративный панкреатит и нодулярная железисто-стромальная гиперплазия предстательной железы.

Выписались за последние сутки 47 человек. Количество выздоровевших достигло 7 417.

26 августа в Пензенской области был в очередной раз продлен режим повышенной готовности. До 10 сентября пензенцы старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. Всем остальным предписывается использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и помещениях.