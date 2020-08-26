Пропавший в середине августа житель Поима найден погибшим

57-летний житель села Поим Белинского района, находившийся в розыске, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина ушел из дома 16 августа и пропал.
«Найден. Погиб», - гласит надпись на объявлении, размещенном на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе УМВД по Пензенской области подтвердили информацию, уточнив, что тело сельчанина было обнаружено в Белинском районе. Сообщение о страшной находке поступило от местных жителей.
22 августа была найдена живой 88-летняя пенсионерка, пропавшая днем ранее. Продолжаются поиски еще двух человек - 69-летней сердобчанки Таисии Ивановны Тишкиной (Постновой) и 59-летнего жителя Пензы Александра Дмитриевича Криволуцкого. Женщина пропала 21 августа, мужчина - 17-го.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А причину гибели, нельзя озвучить?