Пропавший в середине августа житель Поима найден погибшим

26.08.2020 | 17:30

57-летний житель села Поим Белинского района, находившийся в розыске, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома 16 августа и пропал.

«Найден. Погиб», - гласит надпись на объявлении, размещенном на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по Пензенской области подтвердили информацию, уточнив, что тело сельчанина было обнаружено в Белинском районе. Сообщение о страшной находке поступило от местных жителей.

22 августа была найдена живой 88-летняя пенсионерка, пропавшая днем ранее. Продолжаются поиски еще двух человек - 69-летней сердобчанки Таисии Ивановны Тишкиной (Постновой) и 59-летнего жителя Пензы Александра Дмитриевича Криволуцкого. Женщина пропала 21 августа, мужчина - 17-го.