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Общество

В Пензе завершены поиски 88-летней пенсионерки

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«Найдена, жива», - такая надпись появилась на объявлении о пропаже жительницы Пензы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию разместило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

88-летняя женщина ушла из дома 21 августа и не вернулась. Она была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.

22-го числа около 17:30 появилась запись: «Стоп! Идет эвакуация!». Еще через полчаса стало известно, что престарелая женщина найдена.

Вечером того же дня родственница пенсионерки поблагодарила добровольцев: «Спасибо огромное всем неравнодушным людям, которые принимали участие в поисках моей тети. Ребята, вы очень большие молодцы!!!!!!»

«Берегите бабушку Полину, она замечательная», - ответили ей.

Тем временем продолжаются поиски еще трех человек. В Сердобске 21 августа ушла и не вернулась 69-летняя Таисия Ивановна Тишкина (Постнова). В Пензе волонтеры и родственники ищут 59-летнего горожанина Александра Дмитриевича Криволуцкого, о месте нахождения которого нет известий с 17 августа. В селе Поим Белинского района 16 августа пропал 57-летний Сергей Владимирович Ломакин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

опять детишки все лавры присвоили себе. но ничего, детишкам такое можно простить.

Имя: Гость
Комментарий:

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