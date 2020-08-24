В Пензе завершены поиски 88-летней пенсионерки

24.08.2020 | 09:17

«Найдена, жива», - такая надпись появилась на объявлении о пропаже жительницы Пензы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию разместило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

88-летняя женщина ушла из дома 21 августа и не вернулась. Она была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.

22-го числа около 17:30 появилась запись: «Стоп! Идет эвакуация!». Еще через полчаса стало известно, что престарелая женщина найдена.

Вечером того же дня родственница пенсионерки поблагодарила добровольцев: «Спасибо огромное всем неравнодушным людям, которые принимали участие в поисках моей тети. Ребята, вы очень большие молодцы!!!!!!»

«Берегите бабушку Полину, она замечательная», - ответили ей.

Тем временем продолжаются поиски еще трех человек. В Сердобске 21 августа ушла и не вернулась 69-летняя Таисия Ивановна Тишкина (Постнова). В Пензе волонтеры и родственники ищут 59-летнего горожанина Александра Дмитриевича Криволуцкого, о месте нахождения которого нет известий с 17 августа. В селе Поим Белинского района 16 августа пропал 57-летний Сергей Владимирович Ломакин.