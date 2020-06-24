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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерла 58-летняя женщина

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В Пензенской области растет список жертв новой коронавирусной инфекции. В среду, 24 июня, он пополнился именем 58-летней женщины.

«Жертвой коронавируса стала женщина 1962 года рождения», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушина.

В числе сопутствующих вирусу заболеваний, которыми страдала умершая, названы атеросклероз аорты, коронарных и почечных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.

Таким образом, в Пензенской области подтверждено 37 смертей от COVID-19. Также скончались 19 мужчин и 17 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда выделят деньги на строительство крематория.?

Гость||

Кто вам не разрешает,начинайте строить ))))

Полгода мечтаете,но не принимают вашу заявку))))

Гость||

А кто вам должен выделять средства?.крематорий нужен только горстке жителей,в основной массе люди не нуждаются в оном.Вот и собирайте деньги заинтересованные в этом строительстве и стройте,так же на свои средства.

Гость||

Так лежите в Чемодановке,а у нас есть места на Н-Западной. Об чём базар?

Имя: Гость
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