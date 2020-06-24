В Пензенской области от коронавируса умерла 58-летняя женщина

24.06.2020 | 19:26

В Пензенской области растет список жертв новой коронавирусной инфекции. В среду, 24 июня, он пополнился именем 58-летней женщины.

«Жертвой коронавируса стала женщина 1962 года рождения», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушина.

В числе сопутствующих вирусу заболеваний, которыми страдала умершая, названы атеросклероз аорты, коронарных и почечных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - резюмировала Черемушкина.

Таким образом, в Пензенской области подтверждено 37 смертей от COVID-19. Также скончались 19 мужчин и 17 женщин.