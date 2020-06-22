Волонтеры сообщили о прекращении поисков 57-летнего жителя Пензы

22.06.2020 | 11:28

В понедельник, 22 июня, в Пензе завершились поиски 57-летнего жителя областного центра, пропавшего накануне.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении. Ночью волонтеры местного отделения отряда «Лиза Алерт» вели поиски в районе, где он мог находиться. Штаб базировался на парковке перед магазином на улице Лермонтова, 34.

К 3:00 штаб свернули. Горожанин оставался ненайденным. Однако ближе к полудню стало известно о благополучном завершении поисков.

«Найден, жив. Большое спасибо всем, кто помогал», - обратились к пензенцам волонтеры.

Подробности случившегося не сообщаются.