Волонтеры сообщили о прекращении поисков 57-летнего жителя Пензы

В понедельник, 22 июня, в Пензе завершились поиски 57-летнего жителя областного центра, пропавшего накануне.
Ранее сообщалось, что мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении. Ночью волонтеры местного отделения отряда «Лиза Алерт» вели поиски в районе, где он мог находиться. Штаб базировался на парковке перед магазином на улице Лермонтова, 34.
К 3:00 штаб свернули. Горожанин оставался ненайденным. Однако ближе к полудню стало известно о благополучном завершении поисков.
«Найден, жив. Большое спасибо всем, кто помогал», - обратились к пензенцам волонтеры.
Подробности случившегося не сообщаются.
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