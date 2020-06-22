В Пензе разыскивают ушедшего из больницы Евгения Лукашова

22.06.2020 | 08:13

Волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 57-летнего жителя областного центра. В воскресенье, 21 июня, Евгений Александрович Лукашов ушел из больницы в неизвестном направлении.

Рост пропавшего 165 см, телосложение плотное, волосы темные, глаза серые. Предположительно, он одет в синюю спортивную кофту с полосками на рукавах, спортивные штаны и сланцы.

Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

В ночь с 21 на 22 июня волонтеры вели поиски в районе, где мог находиться мужчина. Штаб базировался на парковке перед магазином на улице Лермонтова, 34.

К 3:00 штаб свернули. Горожанин оставался ненайденным.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.