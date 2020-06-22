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Происшествия

Участник ДТП в центре Пензы снял момент столкновения

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В Сеть выложили видеозапись с моментом ДТП на пересечении улиц Суворова и Чехова. Видеорегистратор, запечатлевший столкновение, был установлен в одной из машин-участников.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 21 июня, на указанном перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля: Daewoo Matiz с символикой службы доставки пиццы и Volkswagen Polo.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что за рулем малолитражки находился 22-летний водитель, в салоне - две девушки 2003 года рождения. «Фольксвагеном» управлял 31-летний водитель.

В понедельник в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте» была опубликована запись с видеорегистратора Volkswagen. Он ехал по улице Чехова. На светофоре, установленном у пересечения с Суворова, горел запрещающий сигнал, шел обратный отсчет.

На кадрах запечатлено, что светилась единица. После этого иномарка пересекла стоп-линию, а спустя мгновение в нее въехал Matiz. В салоне Volkswagen сработала подушка безопасности.

Известно, что пассажирки малолитражки получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Спорный случай. Стоплиния автором была пересечена на красный.

Гость||

90% ДТП на перекрестках происходят по этой причине. один думает успею проскочить, а второй думает сейчас зеленый загорится.

Гость||

Оба правы.

Гость||

Музыка гавно

Гость||

Полгорода таких профессионалов, надо думать за них.

Гость||

автор видео виновен!

Гость||

Смотреть же надо когда выезжаешь на перекресток ходом по свободной полосе при околонулевых значениях таймера.

Гость||

Это один из самых опасных перекрестков в городе.Особенно в час пик.На зелёный не проехать,т.к.упираешься в пробку на Суворова к рынку,люди толпами туда-сюда,по Суворова летят от Московской на зелёный проехать лишь бы.Автобусы и такси вылазиют на середину рядами и ждут проезда,из за них не видно ничего.Головой нодо вертеть,как летчик в бою.

Имя: Гость
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