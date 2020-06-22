Участник ДТП в центре Пензы снял момент столкновения

22.06.2020 | 10:52

В Сеть выложили видеозапись с моментом ДТП на пересечении улиц Суворова и Чехова. Видеорегистратор, запечатлевший столкновение, был установлен в одной из машин-участников.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 21 июня, на указанном перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля: Daewoo Matiz с символикой службы доставки пиццы и Volkswagen Polo.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что за рулем малолитражки находился 22-летний водитель, в салоне - две девушки 2003 года рождения. «Фольксвагеном» управлял 31-летний водитель.

В понедельник в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте» была опубликована запись с видеорегистратора Volkswagen. Он ехал по улице Чехова. На светофоре, установленном у пересечения с Суворова, горел запрещающий сигнал, шел обратный отсчет.

На кадрах запечатлено, что светилась единица. После этого иномарка пересекла стоп-линию, а спустя мгновение в нее въехал Matiz. В салоне Volkswagen сработала подушка безопасности.

Известно, что пассажирки малолитражки получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.